Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüştü

- Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

LONDRA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Bakan Fidan, Birleşik Krallık'a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşmede ikili iş birliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyet, Türkiye'nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereler, enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere yeni iş birliği başlıkları, iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımlar, terörle mücadelede iş birliğinin önemini, Gazze'deki insani kriz, İsrail'in doğrudan Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını hedef almaya başlamasından duyulan endişe, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a yönelik saldırıları ele alınırken bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa'nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahip"

Görüşmenin başında konuşan İngiliz Bakan, Bakan Fidan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben muhalefet mensubuyken görüşmüş olmaktan çok memnun kalmıştım. Açıkçası, dostum ileride neler olacağını öngörmüştü. O günden bu yana birkaç defa görüştük. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa'nın iki ucundaki NATO müttefikleri olarak vazgeçilmez ilişkilere sahipler. Birlikte birçok konuda aynı görüşleri savunuyoruz. Türkiye'de birkaç gün önce gerçekleşen terör saldırısı sonucunda ne kadar dehşete düştüğümü söylemek isterim. Türkiye ile bütünüyle dayanışma içindeyim. Bu olayda sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Orta Doğu'da yaşananlara değinen Bakan Lammy, "Özellikle Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki savaş ile Sudan'daki ortak endişelerimizle alakalı konuşacak konularımız var. Ayrıca, Birleşik Krallık ve Türkiye muazzam ticari ilişkilere sahipler. Ticari ilişkilerimiz 26 milyar sterlin düzeyinde. 101 yılın üzerine kurulu kuvvetli bağlarımız mevcut. Bu oldukça inanılmaz ve bu yüzden bugün sizi burada ağırlamak harika" ifadelerini kullandı.

"Gazze, Filistin ve Lübnan gündemimizde"

Dışişleri Bakanı Fidan ise mevkidaşına teşekkür ederek, "Muhalefetteki döneminizden beri birbirimizi tanıyoruz. Dostluğumuzun ve birliğimizin ülkelerimizin süregelen iyi ilişkilerine katkı sunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Birleşik Krallık, köklü stratejik ilişkilere sahip. Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum. İş birliği alanlarımız ve güçlü ilişkilerimiz, kuvvetli ticari bağlarımız dahil geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bugün mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncellemeye yönelik verimli istişarelerde bulunacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı."

Son ziyaret Ocak ayında yapılmıştı

İngiliz Bakan Lammy, 4 Mart'ta Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak'ta dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından gerçekleştirilmişti.