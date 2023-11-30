Bakan Fidan'ın New York temasları

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi...

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail- Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.