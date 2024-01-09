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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Görüşmeler Yaptı

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? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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