Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Görüşmeler Yaptı

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.