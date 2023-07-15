Bakan Fidan'ın Cakarta temasları

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.