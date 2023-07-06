Bakan Fidan'ın Brüksel temasları,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveç ve Finlandiya heyetleriyle birlikte NATO ev sahipliğinde Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveç ve Finlandiya heyetleriyle birlikte NATO ev sahipliğinde Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel