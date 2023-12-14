Bakan Fidan'ın Bakü'deki üst düzey temasları

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, ayrıca Bakü'deki Haydar Aliyev'in Mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.