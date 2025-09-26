Bakan Fidan: İki Müttefik ve Dost Ülke Olarak Önümüzdeki Dönemde Atacağımız Ortak Adımlar Ele Alındı

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington'da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler. Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."