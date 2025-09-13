Bakan Fidan, İİT-Arap Ligi Zirvesi için Katar'a Gidiyor

(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

Bakanlar toplantısında, Olağanüstü Zirve'ye sunulacak karar tasarısı ele alınacak. Fidan'ın hitabında, Türkiye'nin İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına karşı dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, bu saldırının yalnızca barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığını vurgulaması, Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşma niyetinde olmadığını dile getirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığının bölge genelinde tehdit oluşturduğunu belirterek, İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya çalıştığını ve komşu bölgelerdeki mevcut durumu siyasi amaçlarla istismar ettiğini kaydetmesi bekleniyor. Türkiye'nin başından bu yana yaptığı uyarıları hatırlatması ve bölge ülkeleri ile küresel aktörlere İsrail'e karşı güçlü tepki çağrısı yapması da gündemde.

Bakan'ın ayrıca, birçok ülkenin Filistin'i tanıma niyetini açıklamasına dikkat çekerek, bu ivmenin İsrail'e karşı somut önlemlerle desteklenmesi gerektiğini dile getirmesi öngörülüyor. Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için kalıcı ateşkese ulaşmanın elzem olduğunu vurgulaması ve Filistin'in BM'ye tam üyeliği için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunması da bekleniyor.

İİT-AL Olağanüstü Zirvesi, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve dönem başkanı Türkiye'nin desteğiyle 15 Eylül'de toplanacak. Zirvede, Katar'a yönelik saldırının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları da gündeme gelecek. Bu, 7 Ekim 2023 sonrası başlayan saldırılar bağlamında düzenlenen üçüncü olağanüstü ortak zirve olacak.