Bakan Fidan, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından Bakan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.