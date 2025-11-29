Bakan Fidan: Filistin İçin Kalıcı Barışa Destek Sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğini bir kez daha vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."