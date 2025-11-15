Haberler

Bakan Fidan'dan KKTC'nin 42. Yıldönümüne Önemli Mesaj

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin 42. yıl dönümünde Kıbrıs meselesinin çözümünün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, "Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu KKTC'nin 42. yıl dönümünü kutlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Haberler.com

