6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Hakan Fidan: "Devletimiz Afetten Etkilenen Her Bir Vatandaşımızın Yanında Olmaya Devam Ediyor"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Felaketin ardından ortaya konan birlik ruhu, milletimizin azmi ve devletimizin güçlü iradesiyle, şehirlerimizin yeniden inşasında ve hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir. Devletimiz, afetten etkilenen her bir vatandaşımızın yanında olmaya, tüm imkanlarıyla sahada, görev başında bulunmaya devam etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle X hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Felaketin ardından ortaya konan birlik ruhu, milletimizin azmi ve devletimizin güçlü iradesiyle, şehirlerimizin yeniden inşasında ve hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir. Devletimiz, afetten etkilenen her bir vatandaşımızın yanında olmaya, tüm imkanlarıyla sahada, görev başında bulunmaya devam etmektedir."