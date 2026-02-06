Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Hakan Fidan: "Devletimiz Afetten Etkilenen Her Bir Vatandaşımızın Yanında Olmaya Devam Ediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, felaketin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı ve kaybedilen canlar için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Felaketin ardından ortaya konan birlik ruhu, milletimizin azmi ve devletimizin güçlü iradesiyle, şehirlerimizin yeniden inşasında ve hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir. Devletimiz, afetten etkilenen her bir vatandaşımızın yanında olmaya, tüm imkanlarıyla sahada, görev başında bulunmaya devam etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle X hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Felaketin ardından ortaya konan birlik ruhu, milletimizin azmi ve devletimizin güçlü iradesiyle, şehirlerimizin yeniden inşasında ve hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir. Devletimiz, afetten etkilenen her bir vatandaşımızın yanında olmaya, tüm imkanlarıyla sahada, görev başında bulunmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu