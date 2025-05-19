Bakan Fidan'dan Büyükelçi Şen için Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da yaşamını yitiren Büyükelçi Erdeniz Şen için taziye mesajı yayınladı. Fidan, Şen’in insani vasıflarını ve çalışkanlığını vurgulayarak başsağlığı diledi.
BAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Fidan, " Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel