Bakan Fidan'dan Büyükelçi Şen için Taziye Mesajı

BAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Fidan, " Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.