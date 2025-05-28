Bakan Fidan: Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü Yürekten Kutluyorum

Bakan Fidan: Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü Yürekten Kutluyorum
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Can Azerbaycan’ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutluyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten ziyaret ettiğimiz Laçın'da, Azerbaycan bayrağının vatanın her karış toprağında özgürce dalgalandığını görmekten gurur duyuyoruz. İstiklal mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, fedakar gazileri minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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