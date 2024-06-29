Bakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi. Üçlü toplantıda Bosna Hersek'teki güncel gelişmeler ve iş birliği adımları ele alındı.
- Bakan Fidan, Kosovalı mevkidaşı Gervalla-Schwarz ile görüştü
DUBROVNİK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşme gerçekleştirdi.