Haberler

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bakanlık'ta görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bakanlık'ta görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ramazan ayı vesilesiyle Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da katıldı.

Kaynak: ANKA
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti