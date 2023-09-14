BAKAN FİDAN: BİRLEŞİK KRALLIK İLE ÖNEMLİ İKİ AVRUPA AKTÖRÜYÜZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa'nın iki ucunda iki önemli müttefik ülke olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin dışında yer alan, küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörüyüz.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa'nın iki ucunda iki önemli müttefik ülke olduğunu belirterek, " Avrupa Birliği'nin dışında yer alan, küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörüyüz. Birleşik Krallık, ihracatımızda 4'üncü sırada yer alan önemli bir ticaret ortağımız. Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaştık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ortaklarından biri olduğunu belirten Bakan Fidan, "Avrupa'nın iki ayrı ucunda iki önemli NATO müttefikiyiz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin dışında yer alan küresel etki yapabilen iki önemli Avrupa aktörüyüz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimize dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. 2007 yılından bu yana stratejik ortak olarak tanımladığımız ikili ilişkilerimiz, derinleşerek gelişmekte" dedi.

'BİRLEŞİK KRALLIK İLE 20 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİMİZE ULAŞTIK'

2011 yılında Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme amacıyla kurulmuş bir yapılanma olan Tatlı Dil Forumu'nun 8'inci toplantısının Türkiye'de gerçekleşmesine dair isteklerini Bakan Cleverly'ye ilettiklerini ifade eden Fidan, bu vesileyle Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ı Türkiye'de misafir etmek istediklerini iletti.

Fidan, "Birleşik Krallık, ihracatımızda 4'üncü sırada yer alan önemli bir ticaret ortağımızdır. Geçtiğimiz yıl itibariyle de 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin 7'nci toplantısını ülkemizde düzenleyeceğiz. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmeye dair ön hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Müzakereleri başlatarak hızla sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Birleşik Krallık ile turizm alanında da verimli bir iş birliği olduğunu ifade eden Fidan, Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye en çok turist gönderen 3'üncü ülke olduğunu söyledi. Fidan, "Savunma sanayi ayrıca önem verdiğimiz diğer bir iş birliği alanı. Somut projeler üzerinden ilerlemek konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ GİRİŞİMİNİ TEKRAR CANLADIRMAK KONUSUNDA HEMFİKİRİZ'

Birleşik Krallık'ın, terör konusunda Türkiye tarafından müttefik ülke olarak değerlendirildiğini ve beraber hareket etmek istediklerini kaydeden Fidan, "Bu konudaki görüşlerimizi ve beklentilerimizi aktardım. Düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede ve düzensiz göçün yönetilmesi için ortak çalışmalarımızın, tecrübe paylaşımımızın artması için iki ülke arasında temaslar gerçekleşti" dedi. Fidan, Bakan Cleverly ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye dair ise "Kıbrıs meselesi, Ukrayna'daki savaş ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular görüşüldü. Kıbrıs meselesinde Birleşik Krallık'ın önemli bir konumu bulunmakta, bununla alakalı konular ve son dönemde adada yaşanan gelişmeler üzerine, Ukrayna'daki savaş bağlamında Karadeniz girişiminin tekrar canlandırılmasına yönelik çalışmalar ve bu girişimi tekrar hayata geçirmemiz konusunda hemfikiriz. Önümüzdeki dönemde Birleşik Krallık makamlarıyla istişarelerimizi en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket ederek yakın iş birliğimizi sürdürmemiz önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'SUDAN'A HER TÜRLÜ İNSANİ YARDIM VE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair bilgilendirmelerde bulunan Fidan, "Sudan Afrika'da önemli bir ülke, büyük bir coğrafyası var. Büyük bir tarihi geçmişi var. Hem Afrika'da hem de Kızıl Deniz'e olan kıyısı üzerinden Orta Doğu ile yakın ilişkisi bulunan önemli bir ülke. Maalesef buradaki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi yakınlık ve sorumluluk hissettiğimiz bu değerli ve kadim ülkeye ne yapabiliriz hep onun arayışı içerisinde olduk. Libya'da savaşan tarafların ikisiyle de temaslarımız davam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik bütün çabaları desteklemekteyiz. Bunların içerisinde mümkün olduğunca yer almaktayız. Tabii hedef nihai barışı getirmek olmakla birlikte savaş esnasında yaşanan insani dramlara da sessiz kalmıyoruz. Hem sivil toplum örgütlerimizin koordine edilmesi hem de savaşan taraflarla koordine ederek diğer insani krizlere hem devlet imkanlarıyla hem sivil toplum örgütleri ile nasıl müdahale ederiz onun arayışı içerisindeyiz. Bu konuda arazide büyükelçiliğimiz ve sivil toplum örgütlerimiz, diğer devlet kurumlarımız çalışmakta. Merkez de bakanlıklarımız koordine yürütmekteler" dedi.

'6 LİBYA VATANDAŞI TÜRK EKİPLERİNCE KURTARILDI'

Bakan Fidan, Libya'da yaşanan sel felaketi hakkında, "Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi yinelemek istiyorum. Afetin hemen sonrasında yardım çağrıları doğrultusunda Libya'ya ilk yardımlarımızı dün ilettik. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu Mersin'den gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece de buna devam edeceğiz. Sahadaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar. Hazırladığımız ek insani yardımlar da sevk edilmektedir" dedi.

Fidan, geçen günlerde Fas'ta medyana gelene deprem sebebiyle de Fas'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileklerini iletti.

'İSVEÇ'TEN BEKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER BELLİ'

İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili de konuşan Fidan, "Türkiye, imzaladığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor" dedi. İngiliz Bakan ise "Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuştuk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'te Litvanya'da gerçekleşen NATO zirvesinde imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadık olduğunu belirten Fidan, "Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor" dedi. Bakan Cleverly ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BAKAN CLEVERLY: DOST VE MÜTTEFİK OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Cleverly, bu görüşmenin Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmesinden bu yana Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortak. Birlikte nasıl daha iyi çalışabiliriz bunu konuşma fırsatımız oldu. İlişkilerimiz geçmişe oranla çok daha yakınlaştı, bu yıl 4 milyondan fazla vatandaşımızın ülkenizi ziyaret etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ta yarım milyonluk bir Türk vatandaş grubu var. İki ülke arasındaki ticaret giderek artıyor ve yaklaşık 25 milyar sterlinlik bir hacmi var, bu aslında son derece önemli bir artış, her yıl neredeyse yüzde 25 oranında bir artış gösteriyor. Yeni ve genişletilmiş bir serbest ticaret anlaşması da söz konusu oldu. Dijital ticaret, dijital ekonomi gibi alanları da hizmetlere nasıl katabileceğimizle ilgili görüştük" dedi.

Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edileceklerini ifade eden Cleverly, "Dostlar olarak ve müttefik olarak çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımızı yakınlaştırmak ve bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme konusundaki çabalarınızı takdir ediyoruz, ortak olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. NATO'da müttefikiz ve yan yana oturuyoruz. Her iki ülkede birbirini ve NATO'daki diğer ülkeleri korumak konusunda önemli bir taahhüde sahip" değerlendirmesinde bulundu.