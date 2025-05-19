Bakan Fidan, Belgrad'da Sırp Bakan Zukorlic ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'da Uzlaşma, Bölgesel İş Birliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Bakan Usame Zukorlic ile görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belgrad'da; Uzlaşma, Bölgesel İş Birliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı, Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.
Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı, Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Zukorlic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel