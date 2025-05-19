Bakan Fidan, Belgrad'da Sırp Bakan Zukorlic ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belgrad'da; Uzlaşma, Bölgesel İş Birliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı, Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı, Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Zukorlic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde görüştü.