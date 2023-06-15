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Bakan Fidan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı

Bakan Fidan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı.

Fidan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Fidan Azerbaycan Güncel Haberler

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