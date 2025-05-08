Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Sokak röportajlarıyla ilgili ilk somut hareket geldi

Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avusturyalı mevkidaşı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile görüştü

VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.