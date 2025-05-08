Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avusturyalı mevkidaşı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile görüştü
VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel