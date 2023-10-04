Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim...
Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur"
Bakan Fidan: "( Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur"
Kaynak: AA / Güncel