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Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim...

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Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur"

Bakan Fidan: "( Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur"

Kaynak: AA / Güncel

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