Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sona erdi. Fidan ve Blinken'ın baş başa ve heyetler arası görüşmesi, 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Blinken ile heyeti, Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ABD HEYETİ PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan görüşme sırasında çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye bir grup, Dışişleri Bakanlığı'na 500 metre uzaklıktaki alanda ABD heyetini protesto etti. 200 kişilik grup, Filistin bayrakları açarak, 'Siyonist Blinken Ankara'dan defol', 'Katil Blinken Ankara'dan defol', 'Savaş değil soykırım, katil İsrail' ve 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı.

'TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ KAPATILSIN'

Grup adına açıklama yapan Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Ankara Temsilcisi Semih Okumuş, "Blinken'ın Amerika öncülüğündeki emperyalist güçlerin desteğini alan işgalci İsrail'in, Gazze'deki vahşi saldırılarının üzerinden bir ay geçti. Hiçbir hak ve hukuk tanımayan terörist saldırılar neticesinde binlerce masum çocuk, kadın ve yaşlı Filistinli şehit edildi ve yaralandı. İşgal rejiminin işlediği suçların doğrudan ortağı ve destekçisi olan ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, işgali normalleştirmek ve sözde asrın anlaşmasındaki planlarını işletmek üzere pazarlık yapmak için an itibarıyla hükümet yetkilileri ile görüşüyor. Bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırımı neticesinde bebeklerimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin bedenleri paramparça edilmişken; zalimler hala işgalcilerin kendini savunma hakkından bahsediyor. Böylelikle aciz bir şekilde izzetli Gazze halkının güneye sürgün edilmesinin ve Gazze'nin insansızlaştırılmasının zeminini inşa etmek istiyor. Yeryüzünde kan akıtan ve fitne çıkaran emperyalist odağın merkez gücü Amerika'nın, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve milli güvenliğimiz için tehdit teşkil eden bütün askeri üsleri derhal kapatılmalı ve Blinken katilinin yüzüne apaçık söylenmelidir" dedi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bu gruptan ayrı protestoda bulunan Türkiye Gençlik Birliği'ne üye 7 kişi ile 1 kadın gözaltına alındı. (DHA)