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Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım...

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Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir"

Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir"

Kaynak: AA / Güncel

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