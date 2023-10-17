Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım...
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Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir"
Bakan Fidan: "1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devleti konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi adım atma zamanı gelmiştir"
Kaynak: AA / Güncel