Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de işçilere hitap etti Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından yapacakları ilk işlerden birinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadroya alınması olacağını söyledi.

Bakan Dönmez, Eskişehir'de işçi sendikaları tarafından bir davet salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin hayata geçirdiği büyük projeler, dev yatırımlar ve ihracat rekorlarının altında işçilerin imzası, alın teri, fedakarlığı ve gayretinin olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu işin mutfağında sizler varsınız. Türkiye'miz rekorlarla, dev projelerle anılıyorsa bu sizlerin emeği sayesinde gerçekleşiyor. Allah hepinizden razı olsun. Sizler sadece bugünü değil, yarınlarımızı, çocuklarımızın müreffeh geleceğini de inşa ediyorsunuz. Yaptığımız, hayata geçirdiğimiz işler 1 yıllık, 10 yıllık işler değil, asırlık, 100 yıllık işler. Türkiye'nin yarınlarına değer katacak, Türkiye'yi büyütecek işler. Bu bayrağı sizlerden önce burada ter döken emekçi kardeşlerimizden aldınız. Sizler de eminim ki bu bayrağı hakkıyla sizlerden sonrakilere devredeceksiniz. Çünkü bu bir hizmet, bu vatana, millete faydalı olma yarışı. Çünkü bu ay yıldız her daim göklerde gururla dalgalansın diye bayrağı bir sonrakine gururla devretme yarışı."

Dönmez, işçilerin emeklerinin hak ettiği değeri alması için gece gündüz gayret göstereceklerini belirtti.

İşçilerin mesai kavramının olmadığını yakinen bildiğini kaydeden Dönmez, şunları anlattı:

"Yeri geldiğinde gecenin bir yarısı yatağınızdan kalkıp işinizin başına gidiyorsunuz. Yeri geldiğinde bir telefonla en sevdiklerinizin yanından ayrılıp tekrar işbaşı yapıyorsunuz. Her an hazır ve nazırsınız. Zahmetli, zahmetli olduğu kadar da fedakarlık gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bizler de sizlerin emeğinize emanetimiz gözüyle bakıyoruz. Aramızdaki hukuk emin olun yazılı belgelerin, kağıtların çok ötesinde kardeşlik hukukuna dayanıyor. Tek bir damla alın terinizi ziyan etmemek için adeta kılı kırk yarıyoruz. Sizden gelen, sendika temsilcilerinizden, başkanlarınızdan gelen talepleri, çalışmaları için Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilgili arkadaşlarımıza da hızla havale ediyor. Örneğin geçici işçi pozisyonunda çalışan madenci kardeşlerimizin daimi işçi kadrolarında istihdam edilmelerini sağladık. Bakanlıklardaki genel bütçeye tabi taşeron işçilerimizin kadroya geçişini tamamladık. Sırada biliyorum KİT'lerde çalışan taşeronlar var. O çalışmaları da büyük oranda tamamladık ama araya seçim girdiği için maalesef yetiştiremedik. İnşallah seçimden sonra yapacağımız ilk işlerden biri KİT'lerde taşeron kadrolarda çalışan işçilerimizin kadroya dahil edilmesi olacak. Bu başta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile götürdüğümüz bir konudur. İnşallah o ekip şu anda teknik bir çalışmada belli bir noktaya geldi. Burada Personel Genel Müdürümüz de var. Kısa bir süre içinde o süreci de aşmış olacağız."

"Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Dönmez, taşerondan kadroya geçenlerin zorunlu emeklilik şartını da kaldırdıklarını hatırlattı.

Gaziler için ek prim ödemesi yaptıklarını anımsatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denge tazminatı veriyoruz. Yer üstü çalışanlarımıza iş tazminatı veriyoruz. Yemek ve yol ücretlerinde ciddi anlamda iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2021 yılında 450 liralık iyileştirme yapıldı. Yine maden makineleri fabrikalarında çalışanlara ek prim ödemesi gerçekleştirdik ki özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumunda maden makineleri yapan atölyemiz var. O sorunu da çözüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçtiğimiz günlerde müjdesini de verdi. Mayıs ayından itibaren en düşük kamu işçisinin maaşını da 15 bin liraya yükseltmiş olduk. Sonra da yüzde 45 zam yaptık. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı. Yine mayıs ayından itibaren en düşük günlük ücret de 333 liradan 725 liraya çıkartılmış oldu. Hep ne diyoruz? Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Dünyada Kovid sonrası ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Her ülke gibi bizler de bundan maalesef olumsuz etkilendik. Ancak bu süreçte en hızlı toparlanan ve bu süreçten en hızlı çıkan ülkelerden biri olduk. Hamdolsun fabrikalarımız tıkır tıkır çalışıyor. Birçoğu yurt dışına ihracat gerçekleştiriyor. Hatta siparişleri yetiştiremeyen şirketlerimiz var. Öte yandan enerji teknolojilerinde pek çok firmamız daha şimdiden yıllık satışlarını kapattı, siparişleri de yetiştirmeye çalışıyorlar."

Dönmez, yeni toplu sözleşme dönemlerinde sendikaların, kurumlardan bazı taleplerinin olduğunu, kurumların ve sendikaların bu konuda müzakerelerini yaptığını aktardı.

Kurumlara ve sendikalara faydası olacak işler için hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarına değinen Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş helal kazanç davası, memleket meselesi. O yüzden siz işçi kardeşlerimizin yararına olacak ne varsa hayata geçirmeye kararlıyız. Bütün gayemiz alnınızın teri kurumadan emeğinizin karşılığını vermek. Bundan önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Hükümet nasıl işçi kardeşlerimizden yana tavır aldıysa bundan sonra da inşallah böyle devam edecek' dedi. Bu emeğin tabii ki bir karşılığı olamaz. Hiçbir payeyle de ölçülemez. Bizler sadece bu helal rızkın sahiplerinin haklarını teslim etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışma şartlarınızın, ücretlerinizin, emeklilik haklarınızın iyileştirilmesi için bugüne kadar neler yaptıysak daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel günlerin arifesindeyiz. Biliyorsunuz EYT konusu geçmiş hükümetlerden bize gelen olan bir mirastı. Uzun yıllar gerçekleştirilememişti ama sonra da hükümetimiz, meclisimiz almış olduğu kararla artık EYT sorununu da bu ülkenin gündeminden çıkarttı. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra güçlü meclis ve güçlü başkanla yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine hep birlikte, yine hep beraber olacağız."

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceğini anımsatarak, "Bizim beklentimiz 20 yıldır bu ülkeye yapılan hizmetlerin, yatırımların hız kesmeden artarak devam etmesi. İşçi kardeşlerimizin de bu arzumuza, bu desteğimize özellikle Cumhurbaşkanı'mızın bu gayretine oylarıyla destek olacaklarına canıgönülden inanıyorum. Zaman zaman birtakım zorluklar yaşasak da bunların üstesinden geldik." diye konuştu.

ABD'de yaşayan Filistinliden Türk vatandaşına oy kullanması için uçak bileti desteği

Kendisine yurt dışından iletilen bir mesajı okuyan Dönmez, şunları aktardı:

"Yurt dışında ikinci tur oyları da bugün akşam itibarıyla tamamlanmak üzere. İbretlik bir olay olduğu için sizlerle okuyorum. Colorado'dan Houston'a araba ile 17-18 saatlik mesafe. Eşiyle oy kullanmaya gelen bir arkadaş, uçak bileti çok yükseldiği için ikinci turda oy kullanamayacağını söylemişti. Dün bir baktık konsoloslukta eşiyle oy kullandılar. Sordum, 'Ucuz bilet buldun galiba' diye. 'Hayır. Filistinli bir kardeş oy verip vermediğini sordu. Durumu söyleyince (Ben orada Erdoğan'dan oy kullanamıyorum. Senin biletini ben alıyorum. Git kullan) dedi ve biletlerimizi alıverdi' dedi. Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim bugüne kadar mazlumlara, mağdurlara, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun desteğini, yardımını esirgememiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun Cumhurbaşkanı'nın seçimi. Birçok seyahate gittim Sayın Cumhurbaşkanı'mızla. Hakikaten yurt dışında da adeta Ankara'da, Eskişehir'de, İstanbul'da gezerken gibi olağanüstü bir ilgi var. Bu sadece diplomatik nezaketle ölçülebilecek bir ilgi değil. Sokakta normal o ülkenin vatandaşlarının belki de kendi başkanlarına, kendi başbakanlarına göstermediği yakın ilgiyi Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiklerine, bizzat şahit olduk. Çünkü onlar da diyorlar ki 'Eğer Türkiye Cumhuriyeti burada bir zafiyet içine düşerse bu bölgede bizim haklarımızı koruyacak, başımız derde girdiğinde bize derman olacak birisini bulumayız.' Onun için burada oy kullanırken sizden ricam elinizi vicdanınıza götürerek 'Ben bu oyu sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm mağdurlar, mazlumlar içinde kullanıyorum' diye atmanızı istiyoruz."

"Madenci kardeşlerime milletim adına teşekkür ediyorum"

Dönmez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Depremlerin ilk anından itibaren bölgede görev aldığını kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hamdolsun ilk başta devletimiz tüm kurum, kuruluşlarıyla deprem bölgesine koştu. Elbette ilk anda enkazdan insanlarımızı kurtarmaya çalıştık. Enkazdan kurtarılanları da geçici barınaklara, yaralıları hastanelere sevk etmeye çalıştık. İnsanımız da olağanüstü bir dayanışma örneği göstererek elinde avucunda, mutfağında, dolabında ne varsa yarısını belki daha fazlasını oralara gönderdi. Madenci kardeşlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz onları arar aramaz hatta bir kısmı görevli olduğu için aramayı beklemeden harekete geçtiler. Fakat oradaki afetin etkisi çok büyük olduğu için ilave takviye ekiplerine de ihtiyaç vardı. Biz bütün yer altı işçilerimizin tamamını oraya sevk ettik; yaklaşık 10 bin kişi. Birçok bölgedeki madenci kardeşlerimiz oraya yardıma koştu. Birçok insanımızı da depremin ardından saatler, günler geçmesine rağmen canlı ya da yaralı olarak kurtardılar. Adeta canlarını hiçe saydılar. Çünkü onların çok özel bir tekniği var. O dönemde herhalde biz, Türkiye de öğrenmiş oldu, 'domuz damı' diye ifade ettikleri. Kimsenin giremediği, koca iş makinelerinin bile açamadığı yerlerde bu kardeşlerimiz sadece şöyle diyor 'Biz kafamızı sokalım, gerisi problem değil.' O zor şartlarda orada onlarca, yüzlerce insanımızı da enkazın altından kurtardılar. Onun için ben burada madenci kardeşlerime bir kez daha milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun."

Bakan Dönmez, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı'nın katıldığı toplantının ardından madencilerle fotoğraf çektirdi.