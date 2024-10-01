Bakan Ersoy, Finlandiya Tatarları Kitap Tanıtım Programı'na Katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurtdışındaki Türk topluluklarıyla ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti. Finlandiya Tatarları için düzenlenen kitap tanıtım programında, kültürel mirasın korunması ve tanıtımının önemi vurgulandı. Bakan Ersoy, Türk diasporasının kültürel faaliyetlerinin destekleneceğini açıkladı.
Bakan Ersoy, Yurtdışı Akraba Türkler Topluluklar Başkanlığı'ndaki Finlandiya Tatarları Kitap Tanıtım Programı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel