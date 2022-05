BAKAN ERSOY YENİKAPI'DA YENİ BİR PORT İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI - Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğin Destinasyonu Türkiye programın'da yaptığı konuşmada Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalara başlandı dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katıldı.

YOĞUN TANITIM YAPTIK

Turizm sektöründen çok sayıda temsilcinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, Türkiye tarihinde hiç olmayan, dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2019 yılında kurulması sonrasında sadece devlet değil; devlet-sektör el ele çok sıkı çalışmaya başladık. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun tanıtım yaptık. 140 ülkede televizyon, basılı mecra ve dijital dünya olmak üzere ana ve hedef pazarlarında ülkemizi tanıttık dedi.

80 MİLYON TIKLAMA ALDI

Bakan Ersoy, Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her özgünlüğü ve değeri anlattık. Go Türkiye sitemiz geçen yıl yaklaşık 80 milyon tıklanma aldı. Bu yılki hedefimiz 200 milyon tıklanma. Şu an dünyada açık ara en çok tıklanma alan ülke turizm tanıtım sitesi. Go Türkiye platformu hakkında güncel bilgiler vermek gerekirse, 2022 yılının ilk 4 buçuk ayında toplam tekil ziyaretçi sayısı 62 milyon oldu. Son 1 aydaki tekil ziyaretçi sayısı ise 5,6 milyona ulaştı diye konuştu.

2022 YILINA ÇOK HIZLI VE ETKİN BAŞLADIK

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü 2021 yılında 62 ülkeden, 980'i basın mensubu, 480'i influencer olmak üzere 4 bine yakın kişiyi ülkemizde ağırladık. 2022 yılına çok hızlı ve etkin başladık. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin 22 şehrinde yapılan toplam 101 etkinlikte, yurtdışından getirdiğimiz 200'ü basın mensubu, 71'i influencer olmak üzere 42 ülkeden toplam 883 kişiyi ağırladık. Bunların arasında tur operatörleri de bulunuyor. Bu ağırlamalar sonucu influencer erişimi 140 milyon olurken, basında çıkan haberlerin erişimi ise ilk 3 ayda 9.9 milyara ulaştı. Hedefimiz, özellikle hedef pazarlarımız ağırlıklı olmak üzere en az 60 ülkeden etkin basın ve kanaat önderleri ile tur operatörlerini ülkemizde ağırlamak

GALAPORT SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL, DÜNYANIN EN BEĞENİLEN KRUVAZİYER LİMANLARINDAN BİRİ

Stratejik planlamamızın, önemli bir neticesini de kruvaziyer turizminden almaya başladığımızı belirten Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, kruvaziyer turizmi için önemli adımlar attı. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Galaport sadece İstanbul'un değil, dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri. Özellikle belirtmek istiyorum şu an yeni planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul'u örnek alıyorlar. Şu an yeni planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul'u örnek alıyorlar. İstanbul'un konsepti çok başarılı bulunuyor. Dünyada sayılı birkaç operatör en çok gemisi olan, onların da en çok önerdiği ve hayranlıkla izlediği bir port oldu diye konuştu.

YENİKAPI'DA YENİ BİR PORT İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Bakan Ersoy, Türkiye'miz attığımız adımlarla homeport haline geldi. Kruvaziyer turizmi için gelecek turistler önce, birkaç gün konaklayarak İstanbul'un gastronomi, alışveriş ve kültür sanat zenginliklerini deneyimleyebilecekler. Bu da çok çok önemli. Ardından da Galataport'ta kendilerini bekleyen kruvaziyer gemisiyle seyahatlerine devam edecekler. Homeport olduğunuz zaman geminin ana çıkış noktası ya da varış noktası oluyorsunuz. Öyle olduğunuz zaman turistler birkaç gün önceden geliyor ya da varış noktasında da birkaç gün daha kalıp İstanbul'u da gezme şansı yakalıyorlar. Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalara başlandı şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel