Bakan Ersoy, 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' imza töreninde konuştu Açıklaması

"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı" tanıtımı ve iş birliği protokolü imza töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, çağları aşan bir yolculuktan süzülerek bugüne ulaşan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla destek programı düzenlediklerini anlattı. Ersoy, kitle kültürünün küresel gücünü her geçen gün tüm baskısıyla gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Kitle kültürü, yerel değerleri ve bu değerlere dayalı üretim biçimlerini tehdit etmekle birlikte tek tipçiliği de dayatmaktadır. İnsanlık tarihinin en kadim medeniyetleri, en eski kültürleri dahi bu dayatmaya karşı kendini korumaya ve özgünlüğünü ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu tek tipleştirici etkiyi sadece ticari alanda görmüyor müzik, moda, sanat, mimari, şehircilik ya da tüketim alışkanlıkları gibi birbirinden bağımsız alanlarda da küresel rüzgarın etkisini gözlemliyoruz. Maalesef insanlığın binlerce yılda ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün büyük bir risk altındadır."

"Destek programıyla usta-çırak ilişkisinin canlandırılması hedeflenmektedir"

Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Ersoy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) çatısı altında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi bağlamında örnek ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz 21 unsurumuzla en çok kültürel değer kaydettiren 4'üncü ülkeyiz. Ayrıca 2008 yılından itibaren geçmişle bugün arasındaki kültürel bağı güçlendiren değerli isimler Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edildi. Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeleri güçlendirip bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından Sanatçı Tanıtma Kartı verilen veya sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan ya da Ticaret Bakanlığımız tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi'nde yer alan işletmelere KOSGEB aracılığıyla destekler sağlayacağız."

İşletmelere hibe, kuruluş gideri, işletme ve yetiştirme desteği, makine-teçhizat gideri ile tanıtım ve pazarlama desteği olmak üzere 4 tür destek planlandığının altını çizen Ersoy, "Destek programı sayesinde hem geleneğimizdeki usta-çırak ilişkisinin canlandırılması ve sanatçıların iş gücüyle desteklenerek atölyelerinin geliştirilmesi hem de kişilerin meslekleri yerinde öğrenerek yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, gençlerin kendi kültür ve medeniyet değerleriyle yetişen, şahsiyet sahibi, üreten, güçlü bireyler olmasını arzu ettiklerini vurgulayarak bu toprakların ustalarının ve sanatkarlarının tarihi birikimlerinin ürünü olan yeteneklerinin yaşatılması, kültürel mirasın korunması adına gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Törene ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Ersoy ile Varank programın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Destek programı hakkında

Geri ödemesiz destekle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Program çerçevesinde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin liraya varan destek verilecek. Böylece geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Bu kapsamda KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliğine gidildi.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği programıyla usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine katkı sağlanacak.