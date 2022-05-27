Bakan Ersoy: "Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız" - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali Açılış Töreni'ne katıldı. Tören çerçevesinde ayrıca bir süredir restorasyonda olan Etnografya Müzesi'nin ve 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi'nin açılışı yapılmış oldu. Tören sırasında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, Türkiye'de tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlattıklarının altını çizdi.

"BAKANLIK OLARAK ÜLKEMİZDE TAM ANLAMIYLA BİR KÜLTÜR SANAT SEFERBERLİĞİ BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"

"Sanatçının sesinin daha fazla duyulduğu bir dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin de sesi daha fazla çıkmış olacaktır" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, korona virüs pandemisi süresince yaşanan zor koşulları sanatın iyileştirici gücüyle geride bırakacaklarını not düşerek, "Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız. Sanatçılarımızın sesinin ülkemizin dört bir yanında duyulması, dünyaya yankılanması adına desteklerimizi arttırmış bulunmaktayız. Bir yandan İstanbul'da yeni bir festivalin startını verirken diğer yandan Mardin'de Matiate Yeraltı Şehri'ni gün yüzüne çıkarıyoruz. İzmir'de yeni sanat merkezleri inşa ederken dünyanın farklı coğrafyalarında ülkemize ait tarihi eserleri bulup müzelerimize kazandırıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, restorasyonu yapılan Etnografya Müzesi'nde son derece titiz çalışmalar gerçekleştirildiğini açıklayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra naaşının önce Etnografya Müzesi'ne getirilmiş olması Etnografya Müzesi'nin bizim için sahip olduğu manevi değeri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle müzede son derece titiz çalışmalar gerçekleştirdik. Bugünkü çalışmalar kuruluşundan günümüze kadar yapılan en kapsamlı çalışma olmuştur" diye konuştu.

"BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN YILDIZ SANATÇILAR YER ALACAK"

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin hem Ankaralı hem de çevre illerdeki sanatseverleri kültürel etkinliklerle buluşturacağını söyleyen Bakan Ersoy, 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivallerde iki binden fazla etkinlikte yaklaşık 10 bin sanatçıya ev sahipliği yapılacağını açıkladı. Başkent Kültür Yolu rotasının cumhuriyet öncesi, cumhuriyet dönemi ve yeni çağdaş Ankara olmak üzere farklı dönemlere ait 70'ten fazla durak noktasından oluştuğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Festivali, 7'den 70'e herkesi mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya, sergilerden fotoğrafa kadar farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle bir araya getirecek. Türkiye'den ve dünyadan yıldız sanatçıların yer aldığı nitelikli ve renkli programlar festival boyunca sanatseverlerle buluşacak" dedi.

"KÜLTÜRÜ VE TURİZMİ BİRBİRİNDEN AYIRMAMIZ ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Devletin ilgili kurumlarının bir araya gelerek Başkent Kültür Yolu gibi ciddi bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ekim ayında Diyarbakır'da da kültür yolu festivali düzenleyeceklerini açıkladı. Ersoy, Bakanlık olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"İstanbul ile başladığımız kültür yolu festivallerine Ankara ile devam ediyoruz. Bu sanat ikliminin yurdumuzun dört bir yanında hissedilmesi için ekimde Diyarbakır'da da kültür yolu festivali düzenleyeceğiz. Daha sonra İzmir, Konya ve Çanakkale'de de etkinlikleri sürdüreceğiz. Şehirlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürü ve turizmi birbirinden ayırmamız artık mümkün değildir. Bu anlayışla uluslararası standartlarda kültür sanat altyapıları oluşturacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehirlerimizin dünya kentleriyle rekabetinde yeni avantajlar elde etmesi adına desteklerimizi arttıracağız."

(Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel