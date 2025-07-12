Bakan Ersoy, TÜRKSOY'un Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'un ortak kültürel mirası koruma ve yaşatma misyonunu vurgulayarak, kuruluş yıl dönümünü kutladı ve Türk dünyasına kattığı değerlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden TÜRKSOY'a, Türk dünyasının kültürel birlik ve beraberliğine kattığı değerler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutlarım. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hareket eden TÜRKSOY'a, Türk dünyasının kültürel birlik ve beraberliğine kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Nice başarılı yıllara."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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