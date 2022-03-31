Bakan Ersoy:  TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir (2)

BURSA (DHA) - 2023 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ; ŞUŞA

'2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Bursa'da düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı, sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada; 2022-2025 dönemi TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev'in oy birliği ile seçildiği ve Azerbaycan'ın Şuşa kentinin '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak belirlendiği kaydedildi.

Bakan Ersoy, görevini devreden Düsen Kaseinov'a teşekkür plaketi verdi.