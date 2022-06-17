Bakan Ersoy: &quot;Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu&quot; - Haberler

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Bakan Ersoy: "Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu"

AA - Oktay Özden - Güncel
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DETUR Global Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da, DETUR Global Toplantısı'nda konuştu.

DETUR Global Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da, DETUR Global Toplantısı'nda konuştu.

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AA / Oktay Özden - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Antalya Güncel Haberler

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