Bakan Ersoy: "Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu" DETUR Global Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da, DETUR Global Toplantısı'nda konuştu. DETUR Global Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da, DETUR Global Toplantısı'nda konuştu. (1) AA / Oktay Özden - Güncel Mehmet Nuri Ersoy Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Ersoy: 'Türkiye, dünyada açık ara en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke oldu' - Haberler

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