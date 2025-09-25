Bakan Ersoy: Turizmde artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor

TÜRKİYE Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ' Beyoğlu İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "Turizmde artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor. Dünyanın en önemli şehirleri turizm rekabetinde bir adım öne geçmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Bizler de İstanbul'un turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'a bu yılın ilk 9 ayında 13,5 milyon turist geldiğini de açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen 'İş Dünyası Buluşması'na katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat da katıldı.

'TURİZM ARTIK ŞEHİRLERARASINDA REKABET EDİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy programda yaptığı konuşmada, yapılan buluşmaların önemine değinerek, "AK Parti Genel merkezimiz tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları kapsamında esnaflarımızla, iş dünyasından temsilcilerimizle, çiftçilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek sahadan en doğru bilgileri alıp, sorunlara kalıcı çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Turizm alanında rekabet artık ülkeler arasında değil şehirlerarasında yaşanıyor. Dünyanın en önemli şehirleri turizm rekabetinde bir adım öne geçmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesine güçlü bir potansiyele sahip İstanbul'umuzun turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İSTANBUL'A GELEN TURİST SAYISI 13.5 MİLYON'

Ersoy, İstanbul'a gelen turist sayısına ilişkin de, "2002 yılında ülkemizin tamamına gelen turist sayısı 12-13 milyondu. Bu yılın ilk dokuz ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13.5 milyona ulaşmış durumda. Bu aynı zamanda geçen yıla oranda yüzde 1'lik de bir artış demek. Üstelik bu başarıyı bölgemizdeki çatışma ve savaşlara, krizlere rağmen sağlıyoruz. Peki, bu rakamlar bizim için yeterli mi? Açık söylemem gerekirse biz çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KRUVAZİYER TURİZMİNDE TARİHİ YÜKSELİŞ YAŞIYORUZ'

Bakan Ersoy, İstanbul'un marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara değinerek, "Hep birlikte el ele verdiğimizde, İstanbul'da çok daha fazla turisti ağırlayacağımıza, İstanbul'un dünya turizminde çok daha büyük başarılar elde etmesini sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bunun için İstanbul'un marka değerini yükseltecek, potansiyelini en doğru ve etkin şekilde yönetmek adına çalışmalarımızı bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Turizmi çeşitlendirecek adımlar atıyoruz. Yeni açıkladık, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu" dedi. Gastronomi alanındaki gelişmeleri de aktaran Ersoy, "Ayrıca 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık" diye konuştu.

'TANITIMDA DÜNYA LİDERİYİZ'

Tanıtım çalışmalarına da değinen Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz tanıtımlar konusunda dünya lideri konumundayız. Turizm Geliştirme ajansımız tarafından İstanbul'a özel tanıtım filmleri ve kampanyalar hayata geçirilmişti, hatta ABD başkanlık yarışında bile bu filmler gösterime girdi. Tanıtımda başarı çıtamızı biraz daha yukarı taşıdık ve özel mini dizilerimizi hazırladık. 'Istanbul my love' dizisi ile yüz milyonlara ulaştık" dedi.

Kültür Yolu Festivallerini de hatırlatan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizle uluslararası standartlarda dünyanın en güçlü içeriğine sahip festivallerinden birini gerçekleştiriyoruz. Her yıl ülkemizin dört bir yanında düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl da dünyanın başkenti İstanbul'da yaklaşık 110 noktada, 180 başlık altında 730 civarında etkinliği sanatseverlerle buluşturuyoruz. İlk yıldan itibaren ortaya koyduğumuz bir iddia ve vizyon vardı; kültür-sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu. İşte bu çerçevede ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli isimleri İstanbul'da ağırlayarak İstanbul'un tanıtımına ciddi bir katkı sunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZ'IN İKİ YAKASINI DA KÜLTÜRLE BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarındaki çalışmalara ilişkin ise, "İstanbul'un hafızasında çok önemli yeri olan ve tarihe tanıklık eden Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında da çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Tarihi iki gar, Haydarpaşa ve Sirkeci, hem asli görevi olan demiryolu taşımacılığına hem de İstanbul'un kültür ve sanat hayatına hizmet edecek. İstanbul'un kültür mirasına ışık tutan bu çalışmamız tamamlandığında, Anadolu Yakası'ndaki ilk kültür ve sanat adasını şehrimize kazandırarak Boğaz'ın iki yakasını da kültürle buluşturmuş olacağız" dedi.

'HAYDARPAŞA VE SİRKECİ KÜLTÜR-SANATIN YENİ DURAĞI OLACAK'

Ersoy, projelerin detaylarını da paylaşarak, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Haydarpaşa Garı ise artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak. Performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeleri de İstanbul'umuza kazandırılacak. Anadolu Yakası'nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. 2018'de başlayan kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler bu müzede sergilenecek. Haydarpaşa ayrıca bir Arkeopark olarak düzenlenecek" diye konuştu.

'TEMEL AMACIMIZ İSTANBUL'UN TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRMAKTIR

Çalışmaların amacına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Tüm bu çalışmalarla temel amacımız İstanbul'a gelen turist sayısını ve buna bağlı olarak İstanbul'un turizm gelirlerini arttırmaktır. İstanbul geçerken uğranılan bir yer değil merkeze alınan bir kalkış noktasıdır. Artık bize düşen görev, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirdiğimiz bu yeni turizm vizyonuna uygun hareket ederek, İstanbul'u dünya turizminin de başkenti haline getirmek ve oradaki yerini kalıcı, sarsılmaz ve güçlü kılmaktır" ifadelerini kullandı.