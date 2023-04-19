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Bakan Ersoy: Sultanahmet Camii'ni bayramda ibadete açıyoruz

Bakan Ersoy: Sultanahmet Camii'ni bayramda ibadete açıyoruz

Güncel Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camii'nin Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camii'nin Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Camii'ni Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açıyoruz. Tarihi caminin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Ramazan Bayramı Güncel Haberler

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