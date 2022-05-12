BAKAN ERSOY: SOKAK VE MEYDANLAR SAHNEYE DÖNÜŞECEK

İstanbul ve Ankara'nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projelerinin tanıtım toplantısı, Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek festivallerin detaylarının paylaşıldığı tanıtım toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

DİĞER ŞEHİRLERİMİZİ DE DAHİL ETMEYİ KARARLAŞTIRDIK

İSTANBUL'DA 84 FARKLI NOKTA DA BİN 500'DEN FAZLA ETKİNLİK OLACAK

ANKARA'NIN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK

ANKARA'DA BİN 500'DEN FAZLA SANATÇI SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

SENEYE İZMİR DE DAHİL EDİLECEK

FARKLI KÜLTÜREL DENEYİMLERİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ

BÜYÜME VE GELİŞMEYE CİDDİ KATKILAR YAPMAKTADIR

ETKİNLİK DETAYLARINA BURADAN ULAŞILABİLECEK

Etkinlik ile ilgili detayların paylaşıldığı siteleri de belirten Bakan Ersoy, "Burada şu önemli hatırlatmayı yapmak istiyorum. Etkinliklerle ilgili bütün ayrıntılara festivaller için hazırlanan "www.beyoglukulturyolu.com" ve "www.baskentkulturyolu.com" web siteleri ile yine "Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" adlı mobil uygulamalarımız üzerinden ulaşılabilmektedir. Biletli etkinliklerin biletleri, "sanatcepte" uygulaması ve "biletinial.com" üzerinden alınabiliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel