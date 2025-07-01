Bakan Ersoy, Sanatseverleri 'Bayrağın İhtişamı ve Manzaraların Ruhu' Sergisine Davet Etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan 'Bayrağın İhtişamı ve Manzaraların Ruhu' sergisine sanatseverleri davet etti. Sergi, bayrağın bağımsızlık ve fedakarlık duygusunu, Anadolu’nun kültürel manzaralarıyla bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatseverleri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan "Bayrağın İhtişamı ve Manzaraların Ruhu" sergisine davet etti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından "Görmenizi, ziyaret etmenizi istediğimiz bir sergi davetimiz var" başlığı ile sergiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, tarihin, toprağın ve al bayrağın derin anlamlarını sanatın evrensel diliyle buluşturan "Bayrağın İhtişamı ve Manzaraların Ruhu" sergisinin açılışına katıldıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Pınar Karaman ve Ebulfez Fereceoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi, bayrağımızın simgelediği bağımsızlık ve fedakarlık duygusunu, Anadolu'nun kültürel ve doğal manzaralarıyla aynı tuvalde bir araya getiriyor. Her bir eser, bu topraklarda var olmanın anlamını güçlü bir dille yansıtıyor."

Serginin 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacağını bildiren Ersoy, sanatseverleri sergiyi keşfetmeye davet etti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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