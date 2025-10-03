Bakan Ersoy: Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak Filistin'deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, "Bu yıl da sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin'deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız. Filistin için özel etkinleri halkımızla buluşturarak, Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı'na katıldı. 2025-2026 kültür-sanat dönemi projelerini ve hedeflerini açıklayarak, geçen yıllara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki dönemin yol haritasını anlattı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve sanatçılar katıldı.

'SANATIN EVRENSEL VE DERİN GÜCÜNÜ KULLANARAK, FİLİSTİN'DEKİ DRAMI İNSANLIĞIN VİCDANINA SUNACAĞIZ'

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 2025-2026 sezonunu, 'Sanat Her Yerde' vizyonuyla açıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak, konserlerimiz yankılanacak. Bu yıl da sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin'deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız. Filistin için özel etkinleri halkımızla buluşturarak, Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak etkili ancak 'mütevazı' bir şekilde başlayan festivalimiz, bu sene 20 şehrimize ulaşarak kültür ve sanat etkinliklerini halkımızla buluşturdu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için 'mütevazı' dedim ancak artık mütevazı olmadığımızı belirtmek isterim. Çünkü festivallerimiz her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Türkiye Kültür Yolu Festivali, kendi alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğini kazanmış durumda. Bu yıl 8 ay sürecek festivalimiz kapsamında 20 şehirde; binden fazla mekanda, yaklaşık 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız. Önümüzdeki yıl da Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Festival takvimimize 2026'da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'yı da ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM ÖNÜMÜZDEKİ SENE HEM DE 2027'YE İLİŞKİN PLANLAMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Önümüzdeki iki yıl için planlarını tamamladıklarını belirten Ersoy, "Hem önümüzdeki sene hem de 2027'ye ilişkin planlamalarımızı tamamladık. 2027 yılında da Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı da festival programımıza dahil ederek toplamda 32 ile ulaşmış olacağız. Bir yandan da 'Bir Anadolu Şenliği' ve 'Yaşayan Miras Şölenlerinin' devam edeceğini de belirmek isterim. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; 'Bir Anadolu Şenliği'ni bu yıl 5 farklı şehirde hayata geçirdik. 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlayan Bir Anadolu Şenliği'ni daha sonra sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te gerçekleştirdik. Gelecek sene 4 ilimizi daha 'Bir Anadolu Şenliği'ne eklemiş olacağız. Tüm bu etkinliklerimizin yanı sıra 'Yaşayan Miras Şölenlerini' de gerçekleştiriyoruz. Bu sene sonuna kadar 10 şehrimizde şölenlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Gelecek sene listemize beş şehrimizi daha dahil edeceğiz. Gelecek sene 26 şehrimizde 'Kültür Yolu Festivali', 9 şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' ve 15 ilimizde de 'Yaşayan Miras Şölenlerini' gerçekleştirerek toplamda 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

'2025-2026 SEZONUNDA 64 SAHNEMİZLE PERDELERİMİZİ AÇIYOR, SEZON SONUNDA BU SAYIYI 70'E ÇIKARIYORUZ'

Yeni sezonda prestijli oyunların tiyatroseverlerle buluşturacaklarını belirten Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sadece bakanlığımız için değil ülkemiz için de bir gurur kaynağı. AKM ise, İstanbul'un merkezindeki konumuyla kültür ve sanat dendiği anda akla gelen ilk yer. Geçtiğimiz sanat yılında AKM'de 2.390 etkinlik gerçekleştirdik, ağırladığımız sanatsever sayısı ise 2 buçuk milyonun üstünde. Bakanlığımızın kıymetli bir çınarı olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz 2002 yılında 28 sahnesiyle 1 milyon seyirciye ulaşıyordu. Memnuniyetle söylemek isterim ki; 2024 yılında sahne sayımız 59'a ulaştı ve Türk tiyatrosunun yükselişini ve seyirciyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gösterdi. Bu sezon, 99'u yerli ve 138'i yabancı olmak üzere toplam 237 oyunla, 59 yerleşik sahnemizde ve turnelerimizde 6 bin 676 temsil gerçekleştirilirken, 75 yıllık rekorları geride bırakarak yaklaşık 2 milyon 269 bini aşkın seyircimize ulaştık. Yeni sanat sezonumuzda Faust, Büyük Romulus, Ölü Çanlar ve Gümüş Patenler gibi prestijli oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağız. 2025-2026 sezonunda 64 sahnemizle perdelerimizi açıyor, sezon sonunda bu sayıyı 70'e çıkarıyoruz. Yerleşik ve turne faaliyetlerimizin yanı sıra Vagon Sahne, Kamyon Sahne gibi uygulamalar sonucunda 7 binden fazla temsil gerçekleştirmeyi; 2 buçuk milyon seyirciye ulaşmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2024-2025 sanat sezonu boyunca 1200'den fazla temsille yaklaşık 703 bin seyirciyle buluştu. Bunun yanı sıra 2024-2025 sanat sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerde 99 temsil, 125 binden fazla rekor seyirciyle buluşturuldu" dedi.

'2026 YILINDA FESTİVALİMİZİN İKİNCİSİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni devam ettireceklerini belirten Bakan Ersoy, "Opera Bale Genel Müdürlüğümüz, 2025 yılı içinde 'Opera ve Bale Her Yerde' mottosuyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'tan başlatmıştı. Daha önce opera ve balenin gitmediği illerde yapılan festivalimiz büyük ilgi gördü. 2026 yılında festivalimizin ikincisini hayata geçireceğiz. Bu defa festivalimizin ilk durağı Bayburt olacak ardından da Çemişgezek ile festival yolculuğumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'2025 YILINDA İSE ŞİMDİDEN 362 PROJE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI'

Sinema sektörünün en büyük destek rakamlarına ulaştığını belirten Bakan Ersoy, "Sinema sektörü, Cumhuriyet tarihimizin en büyük destek rakamlarına ulaştı. 2005 yıl itibariyle 5224 sayılı kanun çerçevesinde proje bazında sinema sektörüne bakanlık olarak destek veriyoruz. 2005 yılında 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken bu rakamı 2024 yılı itibariyle 408 projede nerdeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025 yılında ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005 yılına göre proje bazında %77 artış sağlamış durumdayız" dedi.

'YIL SONUNA KADAR ÇARŞAMBA GÜNLERİNİ SİNEMA GÜNÜ İLAN EDİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirciyle geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların Eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz. Bu yılın sonuna kadar Çarşamba günlerini Sinema Günü ilan ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda, Çarşamba günleri tüm filmler sadece 120 lira olacak. Yeni kampanyamızın sinema sektörümüze büyük katkı sağlayacağına, salonların da geçtiğimiz hafta olduğu gibi dolacağına inanıyoruz. Değinmeden geçemeyeceğimiz bir konuda dizi ve film ihracı. Türk dizileri bugün dünyanın 170'den fazla ülkesinde 1 milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaşıyor. Bu ülkemizin, değerlerimizin, kültürümüzün dünyaya aktarılması demek" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI, 200. YILINI BÜYÜK BİR KONSER SERİSİ İLE KUTLAYACAK'

Ersoy, "Ülkemizin en köklü kültür-sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 200. yılını tüm sezon sürecek büyük bir konser serisi ile kutlayacak. Önümüzdeki yıl boyunca da çeşitli etkinlikler Anadolu'nun dört bir yanında CSO konserleri sahnelenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam hem yeni sezonun açılışı hem de 200. Yıl dönümü çerçevesinde sanatseverlere unutulmaz bir program sunacak" dedi.

'KÜTÜPHANE KULLANIM ALANI 750 BİN METREKAREYİ AŞMIŞ DURUMDA'

Ersoy, "Özellikle gençlerimiz için güvenli bir liman olan kütüphanelerimizde, 2002 yılında 234 bin metrekare olan kütüphane kullanım alanı göreve geldiğimizde 325 bin metrekare civarındaydı. Şu an bu rakam 750 bin metrekareyi aşmış durumda. Bu göreve başladığımız döneme göre %131 artış demek. Kitap sayısı 2002 yılında 12 milyon 500 bin civarındayken bugün bu sayı yüzde 100'den fazla artarak 26 milyona yaklaştı. Kullanıcı sayısı bizim için çok önemli bir veri… 2002'de 23 milyon, 2018 yılında 28 milyon ve 2024 yılı sonunda ise bu rakamda 39 milyona ulaştığımızı gururla açıklamak isterim. Diğer bir önemli veri ise üye sayısı… Üye sayımız 2002 yılında sadece 424 bin iken bugün 7.6 milyon üyeye ulaşmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

'MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİNİN TELİF GELİRLERİ YÜZDE 343 ARTARAK 2 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYI AŞTI'

Müzik meslek birliklerinin telif gelirlerini açıklayan Ersoy, "Kültür sanat alanında 40 yıldır çözülemeyen telif sorununu geçtiğimiz mart ayında imzaladığımız "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile çözüme kavuşturmuştuk. Bu adım neticesinde müzik meslek birliklerinin telif gelirleri yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bandrollere ilişkin de bilgi vermek istiyorum. 2002 yılında yaklaşık 208 milyon bandrol verilmişken bu rakam göreve geldiğimiz yılda 415 milyona ulaşmıştı. 2025 yılı bitmeden eylül ayı sonu itibariyle sadece 9 aylık dönemde bandrol sayımız 322 milyonu aştı" ifadelerini kullandı.