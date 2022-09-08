Bakan Ersoy: 396 sinema faaliyetine devam ediyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgını sürecinde sinema sektörüne 167 milyon TL destek verildiğini belirterek, 2021 Aralık itibarıyla ülke genelinde 396 sinemanın faaliyetine devam ettiğini kaydetti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgını sürecinde sinema sektörüne 167 milyon TL destek verildiğini belirterek, 2021 Aralık itibarıyla ülke genelinde 396 sinemanın faaliyetine devam ettiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki aktif sinema ve tiyatro salonlarının sayısı ile 2020-2021 yıllarında sineme sektörüne verilen desteklere ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Ersoy, koronavirüs salgını başladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 16 Mart 2020 itibarıyla durdurulup 1 Temmuz 2020'de başlatıldığını ve 20 Kasım 2020'de yine durdurularak, 1 Temmuz 2021'de başlatıldığını hatırlattı. Ersoy, "Faaliyetlere ilk başlama tarihi olan 1 Temmuz 2020 itibarıyla 265 sinema, ikinci başlama tarihi olan 1 Temmuz 2021 itibarıyla 333 sinema hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı aralık ayı itibarıyla ise 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam etmektedir" dedi.

Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 608 kayıtlı özel tiyatro bulunduğunu ve bunlardan 105'inin aktif olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde de 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunduğunu belirtti.