BAKAN ERSOY: MÜZECİLİK ALANINDA DÜNYAYA YÖN VEREN ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı Heritage İstanbul, bu yıl 6'ncı kez düzenlendi. Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 13 Mayıs'a kadar devam edecek fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Unesco Türkiye Komitesi üyeleri ve pek çok ülkeden temsilciler katıldı.

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"TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

"MÜZECİLİK ALANINDA DA DÜNYAYA YÖN VEREN ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK"

Bakan Ersoy, "Kazılar sonucu ortaya çıkan eserler, çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzelerimizde sergileniyor. Son yıllarda attığımız adımlarla, müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Türkiye'miz 'kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele' konusunda da rol model olma yolunda ilerliyor. Geçen yıl yurtdışından getirdiğimiz 3 bin 480 eserle, 30 yılın rekorunu kıran Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, tüm dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel