Bakan Ersoy: Milletimizin değerlerine vefa gösterenler daima vefa görmüştür

Fırat ALKIZ / -'Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez' sergisinin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu çalışmalar Nuri Arlasez'in engin birikiminin, özveri ve fedakarlıkla taçlandırılmış kültür ve medeniyet yolculuğunun mütevazı bir belgesidir. O, ait olduğu medeniyetin kutlu mirasına derin bir tutku duymuş; sahip çıkıp vefa göstermiştir. Bilinsin ki milletimizin değerlerine vefa gösterenler daima vefa görmüştür, bundan sonra da daima görecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Arlasez'in vefatının 25'inci yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan 'Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez ' sergisinin açılışını yaptı. Rami Kütüphanesi'nde yapılan açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Bakan Ersoy, yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı. Programın ardından Beşir Ayvazoğlu'nun yazdığı 'Nuri Arlasez' biyografisini anlatan sergi kitabı takdim edildi.

'NURİ ARLASEZ ÜLKEMİZDE BU KÖPRÜYÜ AYAKTA TUTMAYA ÖMRÜNÜ ADAMIŞTIR'

Programda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemize bağışlanmış olan, tarihi ve sanat değeri çok yüksek 329 nadide el yazması, hat sanatımızın büyük ustalarının el emeği, göz nuru 350 hat levhası, Topkapı Sarayı'na bağışlanan ve ayrı ayrı her biri sanat eseri olan 232 işleme ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'ne bağışlanan 11 binden fazla fotoğraftan oluşan arşiv ve şahsi mektuplar… İşte bu muazzam rakamların, ilimden sanata uzanan tarihi ve kültürel bu eşsiz hizmetin altında imzası olan isimdir Nuri Arlasez. Hepimiz biliyoruz ki bir millete ait medeniyet kavramından bahsetmek istersek; kültür varlıkları, sanat eserleri, ilmi ve edebi yazmalar gibi o medeniyetin korunup muhafaza edilmiş ve halihazırda yaşayan, sürdürülen bir mirasını ortaya koyabilmemiz gerekir. Yani geçmişten bugüne bir köprü, bir bağ olmalıdır. Nuri Arlasez ülkemizde bu köprüyü ayakta tutmaya, o bağı koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya ömrünü adamıştır. Onun tutkusu kültür hafızamıza nice eser kazandırmış, onu zenginleştirip derinleştirmiştir. Bizler onu sadece bir koleksiyoner olarak değil, kültür mirasımızı omuzlayıp nesilden nesile ulaştıran bir elçi olarak görüyoruz" dedi.

'BU SERGİ KÜLTÜR VE MEDENİYET YOLCULUĞUNUN MÜTEVAZI BİR BELGESİDİR'

Bakan Ersoy, "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez sergi ve kitabı da merhumun kültürel mirasımıza olan derin sadakatine duyduğumuz vefa borcumuzun bir nişanesidir. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi de arşivindeki fotoğraflardan yaptığı seçkiyi ve merhum Nuri Bey'in ünlü düşünür Arnold Toynbee ile mektuplaşmalarını istifademize sunarak bu sergi ve kitabın vücuda gelmesine çok değerli bir katkı sunmuştur. Kendilerine teşekkür ederken, ifade etmek isterim ki bu çalışmalar Nuri Arlasez'in engin birikiminin, özveri ve fedakarlıkla taçlandırılmış kültür ve medeniyet yolculuğunun mütevazı bir belgesidir. O, ait olduğu medeniyetin kutlu mirasına derin bir tutku duymuş; sahip çıkıp vefa göstermiştir. Bilinsin ki milletimizin değerlerine vefa gösterenler daima vefa görmüştür, bundan sonra da daima görecektir" şeklinde konuştu.

'YAZMA ESERLER TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'

Ersoy, "Nuri Arlasez gibi değerli bir ismin ve onun eşsiz hizmetlerinin vesile olduğu bu birlikteliğimizde şu önemli hususa da bir parantez açmayı gerekli görüyorum. Bakanlık olarak ülkemizdeki yazma eserlerin tek bir çatı altında toplanması gerektiğini düşünüyoruz. O çatının da TÜYEK yani Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız olması gerektiğine inanıyoruz. Halihazırda Başkanlığımız, koleksiyonundaki yüzbinlerce yazma ve nadir eserle, İslam ve Türk-İslam tarihinin bütün asırlarının; siyasi, kültürel ve etki coğrafyasının en büyük entelektüel hafızasını muhafaza etmektedir. TÜYEK; eserlerinin sayısı, bu eserlerin temel kaynak olma vasfı ve tarihi değerleri gibi hususların yanı sıra uzmanlarının niteliği ve sayısı itibarıyla da bugün bu alanda hizmet veren dünyadaki en büyük kuruluştur" ifadelerini kullandı.

'TÜYEK ESER SAĞLAMA KURULU 406 ADET YAZMA ESER VE 907 ADET NADİR MATBU ESER SATIN ALMIŞTIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kendi koleksiyonlarımızdan 455 bin eserin dijitalini araştırmacıların istifadesine sunan web sitemiz, www.yek.gov.tr dünyanın en büyük yazma eser sitesidir. Yazmaların tercüme, tahkik, inceleme ve tıpkıbasım yoluyla neşri ve yine yazmalarla ilgili araştırmaların yayımlanması çalışmalarını da hassasiyetle yürütmekteyiz. Bu yoğun mesai sayesinde 2012 yılından bu yana, her biri sahasında önemli bir boşluğu dolduran 251 eser yayımladık ki bu eserler toplamda 337 cilt ve 237 bin 629 sayfaya ulaşan bir külliyat teşkil etmektedir. Bütün bunların yanı sıra ortak hafızamız ile insanımızı buluşturma gayretimiz, son üç senede düzenlediğimiz otuz yazma eser sergisi ile de taçlanmıştır. Sadece 2025'te gerçekleştirdiğimiz panel, sergi, konferans ve çalıştay sayısı 78'e ulaşmıştır. Söz konusu bütün bu program ve sergiler halkımızın ilgi ve teveccühünü kazanmıştır. Başkanlığımızın yürüttüğü her bir çalışmanın asli unsuru ve öznesi olan yazma eser koleksiyonumuzu büyütmeye de devam ediyoruz. 2025 yılı Haziran sonu itibarıyla TÜYEK Eser Sağlama Kurulu 406 adet yazma eser ve 907 adet nadir matbu eser satın almıştır. Yine aynı dönemde 271 adet Yazma Eser ve bin 823 adet Nadir Matbu Eser bağış olarak teslim alınmıştır" dedi.

'BAKANLIĞIMIZA BAĞLI BÜTÜN MÜZE KÜTÜPHANELERİMİZDEKİ YAZMA ESERLERİN TÜYEK'E DEVRİ İLE İLGİLİ KARARI İMZALADIK'

Mehmet Nuri Ersoy, "İfade ettiğim gibi, TÜYEK kendi hizmet alanında dünyanın en büyük ve en etkin kurumudur. Dolayısıyla ülkemizdeki yazma eserlerin korunup değerlendirilmesi noktasında en doğru tercih de bu eserlerin Başkanlığımız çatısı altında toplanmasıdır. İlk adımı biz zaten attık ve Bakanlığımıza bağlı bütün müze kütüphanelerimizdeki yazma eserlerin TÜYEK'e devri ile ilgili kararı imzaladık. Komisyonlar çalışmalarına başladı. En kısa sürede devir işlemleri tamamlanacak. Başkanlığımıza devredilen kitapların, yine kendi alanında dünyanın en önde gelen kurumlarından biri olan Süleymaniye Kütüphanemizde depolanacağını da özellikle belirtmek isterim. Elbette müzelerimizde yazma eserlerin sergilenmesine devam edilecek. Hatta önceki döneme göre sergiler çok daha zenginleşecek. Zira TÜYEK bünyesindeki bütün eserlerden de istifade edebilecekler. Şöyle bir örnek vereyim: Türk ve İslam Eserleri Müzesi daha önce sadece kendi deposundaki 2-3 bin eser arasından tercihte bulunurken şimdi Başkanlığımız bünyesindeki yüzbinlerce yazma eser arasından seçim yapabilecek. Bu uygulama sadece Bakanlığımıza bağlı kurumlarla sınırlı kalmamalı. Kendi özel koleksiyonuna sahip bütün kurumlar eğer ki yazma eserlerin en iyi şekilde korunmasını ve onlardan istifade edilmesini istiyorlarsa ellerindeki eserleri TÜYEK'e devretmeli. Açık konuşalım bazılarının durumu hiç de iç açıcı değil. Depolama koşulları son derece yetersiz. Ne uzman var ne restoratör, dolayısıyla bakım ve dijitalleşme çalışmalarından da söz edemiyoruz. Bu sebeple biz diyoruz ki bir an önce doğru adımı atsınlar ve bu eserleri kurtaralım. Ecdadımızın bizlere mirası olan nadide yazma eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarabilelim. Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok değerli bir öncülük yaptı ve dünyaca ünlü Koyunoğlu Yazma ve Nadir Matbu Eser Koleksiyonu'nu Başkanlığımıza devretti. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'ın şahsında bu iş birliğinde emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. ve örnek olması temennisiyle ilgi bütün kurumlardan bu adımı beklediğimi tekrar ifade ediyorum" şeklinde konuştu.