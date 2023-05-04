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BAKAN ERSOY, MALATYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Malet Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Kentteki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, burada ikamet edenlerle sohbet etti. Bakan Ersoy, daha sonra Cumhuriyet Örnek Köy Mahallesi'nde bulunan ve depremde hasar gören mahallenin cemevi ile camisinde incelemelerde bulundu. Malatya'daki temaslarını tamamlayan Bakan Ersoy, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geçti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş Karaköy Malatya Güncel Haberler

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