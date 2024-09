Kültür Yolu Festivali, 16 Şehirde Gerçekleştiriliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "4 yıl önce yalnız bir bölgede ve bir şehirde başladığımız Kültür Yolu Festivali'ni 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştırmış durumdayız. Bu yıl 16 şehrimizde gerçekleştirdiğimiz festival ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri haline geldi" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' açılış programına katıldı. Programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştığını belirterek, bu yıl 16 kentte gerçekleştirilen festivalin ülkenin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri haline geldiğini anlatarak, "Ülkemizin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Gaziantep ayağında, sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 4 yıl önce yalnız bir bölgede ve bir şehirde başladığımız Kültür Yolu Festivali'ni 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştırmış durumdayız. Bu yıl 16 şehrimizde gerçekleştirdiğimiz festival ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri haline geldi. Şehirlerimizin marka değerine önemli katkılar sağlayan festivalin kapasitesini inşallah her yıl daha da yukarılara çekeceğiz. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivallerinin başında geliyor. 4 yıl içinde, Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmemiz ne kadar başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu göstermektedir" dedi.

'60 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ'

Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar neticesinde bugün Türkiye'nin, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer aldığını ifade etti. 2002 yılında Türkiye'ye 13 milyon turist gelirken turizmden elde edilen gelirin 12 milyar dolar olduğunu, bugün 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Ersoy, "Ülkemiz, turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeleri arasında bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel geçmiş dönemlerde maalesef doğru değerlendirilmedi. Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşılıyordu. Fakat doğa harikası sahillerimizle ilgili dahi gereken çalışmalar yapılmamıştı. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak Türkiye'de turizmin niteliğini arttıracak, turizmi 12 aya çıkaracak ve Türkiye'nin dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır. 2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise bu sayıları daha da yukarılara çekmek. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere halkımızın katılımı, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi, ne denli doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'500 ETKİNLİK PLANLADIK'

Gaziantep'teki Gastroantep Festivali kapsamında konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle 50'ye yakın noktada 500 civarı etkinlik planladıklarını aktaran Ersoy, 1000'e yakın sanatçının da sanatseverlerle buluşacağını anlatarak, "Ayrıca turizmdeki başarımızın altında yatan nedenlerden biri de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olmuştur. Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye'de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep'tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep'in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Evet, Gaziantep bugün, sahip olduğu tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve gastronomisiyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Fakat bize ve hatta hepimize bu konuda düşen ise bu özel şehrin tüm güzelliklerini, tarihini ve değerlerini daha da görünür ve bilinir kılıp dünyaya tanıtmaktır. İşte biz bu anlayışla aylardır özenli bir şekilde çalışarak Gastroantep Kültür Yolu festivali için 9 günlük bir program hazırladık. Bu yıl ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep'te festival, 14 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve 22 Eylül Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle devam edecek. Festival kapsamında 50'ye yakın noktada 500 civarı etkinlik planladık. 1000'e yakın sanatçımız da sanatseverlerle buluşacak" dedi.

14 ESER VATAN TOPRAKLARINDA

Bakan Ersoy, ayrıca bir müjdeyi de paylaşarak, 14 tarihi eserin daha Türkiye'ye getirildiğini vurgulayıp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kültürel mirasımızın en nadide parçaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmalarının ardından 14 tarihi eserimiz daha yeniden Vatan topraklarında. Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini koruma kararlılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık. Bu eseler binlerce yıllık geçmişimizin ve köklü mirasımızın sembolleri olarak ait oldukları yerde korunarak gelecek nesillere aktarılacak."

Bakan Ersoy konuşmaların ardından Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserleri inceledi.