GAZİANTEP-BAKAN ERSOY, FESTİVAL ALANINI GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında geldiği Gaziantep'te 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret ederek, konser dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında geldiği Gaziantep'te 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret ederek, konser dinledi. Bakan Ersoy, ardından Festival Park alanını gezerek, ünlü şefler ile söyleşiye katıldı.