Bakan Ersoy: İstanbul'a Gelen Turist Sayısı 13,5 Milyona Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye 2002'de gelen turist sayısının 12-13 milyon civarında olduğunu belirterek, "Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz." dedi.

Ersoy, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Beyoğlu'ndaki Naz City Hotel'de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana sektörü krizlere dirençli hale getirecek devrim niteliğinde adımlar attıklarını ve bunu yaparken her zaman sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Ersoy, hiçbir zaman masa başında, sektörün gerçekliğinden uzak kararlar almadıklarını dile getirerek, Türkiye'nin, dünya turizminde en başarılı ülkeler arasında yer almayı başardığını belirtti.

Turizm alanında rekabetin artık ülkeler değil, şehirler arasında yaşandığına işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli şehirleri turizm rekabetinde bir adım öne geçmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesine güçlü bir potansiyele sahip İstanbul'umuzun turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. 2002'de ülkemizin tamamına gelen turist sayısı 12-13 milyon civarındaydı. Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz."

"Turizmi çeşitlendirecek adımları atıyoruz"

Ersoy, turizmde elde edilen başarıların çok daha fazlasının elde edileceğini, İstanbul'da çok daha fazla turistin ağırlanacağını ve İstanbul'un dünya turizminde çok daha büyük başarılar elde etmesinin sağlanacağını ifade etti.

Bunun için İstanbul'un marka değerini yükseltecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Turizmi çeşitlendirecek adımları atıyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Ayrıca 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak, ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık." diye konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtım çalışmalarından, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinden ve Haydarpaşa ile Sirkeci Garlarında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, "Tüm bu çalışmalarla temel amacımız, İstanbul'a gelen turist sayısını ve buna bağlı olarak İstanbul'un turizm gelirlerini artırmaktır. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hep birlikte bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ortak hedeflere birlikte kilitlenmeliyiz"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de çok ciddi bir çalışmanın yürütüldüğünü aktaran Ersoy, "Şu anda müzenin 2. etap düzenlemeleri tamamlanmak üzere. 2026 yaz sezonuna kadar kapasitesini yaklaşık yüzde 70 oranında artıracağımız yeni ek binasının inşaatını da tamamlayacağız. Birkaç ay sonra tefrişine başlıyoruz. O da tamamlandıktan sonra Avrupa'nın saylı müzelerinden birine İstanbul'umuz ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, İstanbul'un geçerken uğranılan bir yer değil, merkeze alınan bir kalkış noktası olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu anlayışı tüm dünyaya yayarak, bu ortak hedeflere birlikte kilitlenmeliyiz. Dünyanın en önemli ve değerli şehirlerinden bahsediyoruz. Her sokağında, her taşın altında ayrı bir hikayenin yattığı güzel İstanbul'dan. Artık bize düşen görev, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geliştirdiğimiz bu yeni turizm vizyonuna uygun hareket ederek, İstanbul'u dünya turizminin de başkenti haline getirmek ve oradaki yerini kalıcı, sarsılmaz ve güçlü kılmaktır."

Programda AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat da konuştu. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.