Bakan Ersoy: 'İlk etapta hızlı bir şekilde bir Afet Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremlerde zarar görmüş tarihi yapıların yeniden ihyası için gerçekleştirilen "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısına katıldı. Ersoy, "Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı bir şekilde bir Afet Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bakanlık himayesinde oluşturulan bilim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Akademisyenlerle gerçekleştirdiği "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yıkılan tarihi yapıların tekrardan restore edilmesi süreci ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Hatay Kültürel Mirası Koruma Bilimsel Danışman Kurulu ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hasar gören 11 ilimizdeki kültür varlıklarının hasarlarının tespitiyle ilgili çok hızlı bir çalışmayı zaten ilk andan itibaren başlattık. Bu kapsamda Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüze bağlı 502 kişilik bir ekibimiz tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 38 ekip ve 77 kişiden oluşan ayrı bir ekibimizle vakıf mallarıyla ilgili tespitlerde bulunmaya devam ediyorlar. Saha çalışmaları kapsamında mülkiyeti kamu ya da özel olmasına bakılmaksızın tüm tescilli kültür varlıklarının diğer yapılardan ayrılması sağlayacak koruma levhaları takılmış olup, ulaşabildiğimiz yerlere koruma bantları da çekilmeye devam ediyor. Şimdi bugünkü toplantımızda aslında çok önemli ilk adımımızı da atmış olduk. Hatay Kültürel Mirası Koruma Bilimsel Danışman kurulumuzla ilk toplantımızı yaptık. Aldığımız kararlar doğrultusunda yetkin oldukları konularda destek verecek üniversiteleri de davet edeceğiz. Her üniversitenin yetkin olduğu konularda eğer gönüllü olarak çalışmak istiyorlarsa onlara da çalışma ortamlarını yaratmak istiyoruz" dedi.

"Yıkılan binaların altında değerli kültür varlıkları olabilir"

Yıkılan tarihi yapıların enkazlarının altında kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarının olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Bugün biliyorsunuz çok sayıda yapı hasar gördü, yıkıldı. Tescilli yapıların enkazı içinde kurtarılabilecek değerli kültür varlıklarımız var. İlk etapta hızlı bir şekilde bir Afet Kazı Başkanlığı oluşturuyoruz. Onlar bu işte uzman olan ekiplerde oluşacak ve bu yıkılmış olan tescilli varlıkların, enkazların içinden kurtarılabilecek değerleri, kültür varlıklarımızı çıkarıp koruma altına alacağız. Enkazlar kontrollü bir şekilde geriye çekilecek. Yine bu enkazlar içerisinde daha sonra restorasyonunda kullanabileceğimiz yapı malzemeleri var. Bunların da kurtarılması ve sağlıklı ortamlara çekilmesi gibi bir işlemimiz var. Bu işlemi de bu ekipler tarafından gerçekleştireceğiz. Bilim Kurulumuz ve Danışma Kurulumuz ile birlikte bir yol haritası ve bu yol haritasında uygulanacak temel ilkeleri de bu toplantılar sırasında belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hatay'da operasyon merkezi kuruluyor

Bilim Kurulu üyelerinin kurmuş oldukları operasyon merkezinde toplanacaklarını söyleyen Ersoy, "Yine aldığımız kararlar doğrultusunda Hatay'da bir operasyon merkezi yani Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile ortak bir operasyon oluşturacağız. Danışma kurulumuz ve Bilim Kurulu üyelerimiz de bu operasyon merkezlerinde toplanacaklar. Hızlı karar almamız, hareket etmemiz açısından bunu da önemli görüyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın çok katmanlı bir arkeolojik yapıya sahip olduğunu ve bu bölgede yeni bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını dile getirerek, "Hatay, Antakya çok katmanlı bir arkeolojik potansiyele sahip. O yüzden de sadece tescilli yapılar söz konusu değil, arkeolojik yapılar da bulgular da söz konusu. Biz bilim kurulumuz ve danışman kurulumuzla beraber aslında bu bölgede yeni bir hikayeyi beraberce yazacağız" dedi. - HATAY