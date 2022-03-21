Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2) - Haberler

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Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2)

Demirören Haber Ajansı - Hande Nayman - Güncel
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Bakan Ersoy: Hedefimiz, Ege'nin turizm payını yüzde 20'ye çıkarmak (2)

BAŞKAN ORAN: ŞEFFAF BİR MASA VAR'Ege Turizm Merkezi Çeşme Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, doğasını ve değerlerini koruyarak Çeşme turizmini 3 aydan 12 aya yayacak her projenin arkasında olduklarını söyledi.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - BAŞKAN ORAN: ŞEFFAF BİR MASA VAR

'Ege Turizm Merkezi Çeşme Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, doğasını ve değerlerini koruyarak Çeşme turizmini 3 aydan 12 aya yayacak her projenin arkasında olduklarını söyledi. Başkan Oran, "Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi, beton yoğunlaşmasıydı. İkincisi, vatandaşlarımızın mallarındaki acele kamulaştırma kararlarıydı. Bu kararlar kaldırıldı. Beton ayak iziyle ilgili 1.2 açıklaması geldi. Şu anda şeffaf bir masa var. Sorunlarımızı ve çekincelerimizi açık bir şekilde bakanlığımıza iletiyoruz. Ortak çözüm noktasında ilerliyoruz" dedi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Güncel

Turizm, Çeşme, Ege, Güncel, Haberler

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