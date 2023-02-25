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BAKAN ERSOY 'HATAY KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATMA PROJESİ' TOPLANTISINA KATILDI

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte, depremlerde zarar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek 'Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi' toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte, depremlerde zarar gören tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek 'Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi' toplantısına katıldı.

HATAY-DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Hatay DHA Güncel Haberler

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