Haberler

Bakan Ersoy, 'Hala Yaşıyorum' Resim Sergisini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Hala Yaşıyorum' adlı sergiyi gezdi. Sergide Filistinli sanatçıların eserleri yer alıyor ve Bakan Ersoy, sanatçıların mesajlarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Hala Yaşıyorum" adlı resim sergisini gezdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Polat Piyalepaşa Çarşı'daki sergiyi ziyaret eden Bakan Ersoy'a, serginin küratörü Samed Karagöz eşlik etti.

Ersoy, sergide eserleri yer alan ressamlar Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Sliman Mansour hakkında da bilgi edindi.

Üç bölüm halinde hazırlanan sergi, organizasyonla aynı adı taşıyan "Hala Yaşıyorum"un yanı sıra "Filistin Benim Vatanım" ve "Ben Yıkılmayacağım" bölümlerinden oluşuyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistinli sanatçıların sesine, sanatın diliyle kulak verdik. İstanbul Kültür Yolu Festivalimiz kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi nedeniyle festival sonrasında da açık olan 'Hala Yaşıyorum' sergisini gezdik. Filistinli sanatçıların eserleri, yaşanan acıların, direnişin ve umudun izlerini taşıyor. Her bir tablo, bir milletin hafızasını, köklerini ve var olma mücadelesini sanatın evrensel diliyle anlatıyor. Bu anlamlı günde bu anlamlı sergi, savaşın karanlığına rağmen insan ruhunun üretmeye, direnmeye ve anlatmaya devam ettiğini gösteriyor. Sanatın birleştirici gücüyle adaletin ve insanlığın yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.