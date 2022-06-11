Bakan Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' başlıklı sergiyi gezdi - Haberler

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Bakan Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' başlıklı sergiyi gezdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Ersoy, 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' başlıklı sergiyi gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' isimli sergiyi gezerek eserleri inceledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' isimli sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Heritage İstanbul tarafından 2 Haziran'da açılan 'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' adlı sergi, mimar ve tasarımcılarla kültür tutkunlarını bir araya getirdi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen sergiyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Ersoy, eserleri inceleyerek müzedeki henüz açılışı yapılmamış diğer sergiler hakkında bilgi aldı. Ersoy, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapımı devam eden alanlarla ilgili de incelemelerde bulundu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerini bitirdikten sonra Galata Mevlevihane'sinde semah gösterini izledi.


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