Bakan Ersoy: Gezici Kütüphanelerle Bilgi ve Kültürü Uçsuz Bucaksız Ulaşılabilir Hale Getiriyoruz

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 gezici kütüphane ile 1057 farklı noktada 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayının vatandaşlarla buluştuğunu açıkladı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bilgi ve kültürü en ücra köşelere ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gezici kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayın. Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol katettik.

Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık. Dün olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
