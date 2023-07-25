Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınının 120 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda bin 50 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere yoğun şekilde müdahale ediliyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok, en az hasarla yangını gün içinde kontrol altına alıp, söndürmeyi hedefliyoruz' dedi.

Bakan Ersoy'dan yangın açıklaması

"Bin 50 personel, 10 uçak, 12 helikopterle yangın müdahale ediyoruz"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınının 120 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, "Şu anda bin 50 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere yoğun şekilde müdahale ediliyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok, en az hasarla yangını gün içinde kontrol altına alıp, söndürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de çıkan orman yangını 12 saattir devam ediyor. Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Bakan Ersoy, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun katılımıyla yangının son durumu hakkında bilgiler aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün gece 21.08 saatlerinde Kemer Değirmendere Mahallesi'nde orman yangını başladığını hatırlattı.

Havanın kararmasıyla gece hava müdahalesinin yapılamadığına değinen Ersoy, "Yangın yaklaşık gece boyunca 100 hektara yayıldı, sabahta 20 hektar yandı. Toplamda yangın 120 hektarlık alanda etkili oluyor. Günün ağarmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Valiliği ve itfaiyenin ekipleriyle havadan müdahale başladı. Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Burası Milli Park sınırları içinde olduğu için erişim zorluğu var. Gece boyunca müdahale edilecek orman yolları ekipler tarafından açıldı. Şu anda bin 50 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere yoğun şekilde müdahale ediliyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok, en az hasarla yangını gün içinde kontrol altına alıp, söndürmeyi hedefliyoruz. Yerleşim bölgesine yangın sıçramış değil. Birkaç saat içinde kontrol alına alırsak hızlı şekilde soğutma çalışmalarına başlayacağız" diye konuşur.

"Kemer Devlet Hastanesi ayakta hizmet veriyor"

Kemer Devlet Hastanesi'nde bir sıkıntı olmadığını önlem amaçlı boşaltıldığını, hastanenin ayakta hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Hızlı bir şekilde yangına müdahale edildiğini dile getiren Bakan Ersoy, Akdeniz çanağında bu süreci en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.